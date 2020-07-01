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Президент Сербии пообещал сформировать правительство в скором времени
Президент Сербии и лидер победившей на прошедших выборах Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич пообещал скорое формирование правительства страны... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:40
александр вучич
сербия
в мире
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александр вучич, сербия, в мире

Президент Сербии пообещал сформировать правительство в скором времени

15:40 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. Президент Сербии и лидер победившей на прошедших выборах Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич пообещал скорое формирование правительства страны на фоне повторного голосования в среду на ряде участков.
Около 200 тысяч граждан Сербии в среду повторно голосуют на 234 избирательных участках на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны. В Сербии 21 июня состоялись выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. По предварительным данным избиркома с 97,23% участков, Сербская прогрессивная партия президента получает 60,68% голосов и 189 мандатов из 250 в Скупщине, что дает ей возможность самостоятельно сформировать кабмин.
Президент Сербии Александр Вучич
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"Правительство будет сформировано в конституционный и законный срок, уверен, что и значительно раньше этого. Размышляю об этом каждый день", - заявил Вучич в эфире телеканала Pink.
По сербским законам правительство должно быть сформировано в течение 90 дней с момента вступления в полномочия нового созыва парламента. Глава государства указал, что рассматривает и вопрос кандидатуры будущего премьера.
"Вижу, что все остальные об этом беспокоятся больше, чем я", - отметил сербский лидер и добавил, что в этом вопросе СМИ "выдумывают, как могут".
Участки, на которых идет голосование в среду, составляют почти 3% от общего числа, правом голоса на них обладают около 200 тысяч граждан. Такое число избирателей может повлиять на достигнутые 21 июня результаты политических сил.
По предварительным данным избиркома, наряду с лидирующей президентской СПП Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича – 10,35% и 32 депутатских места, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,86% и 12 мандатов.
Места в сербском парламенте также достанутся по квоте партиям нацменьшинств: Союз венгров Воеводины - девять мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев - три депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) - два мандата и албанская коалиция с юга Сербии получит три места в Скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.
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