Президент Сербии пообещал сформировать правительство в скором времени

БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. Президент Президент Сербии и лидер победившей на прошедших выборах Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич пообещал скорое формирование правительства страны на фоне повторного голосования в среду на ряде участков.

Около 200 тысяч граждан Сербии в среду повторно голосуют на 234 избирательных участках на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны. В Сербии 21 июня состоялись выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. По предварительным данным избиркома с 97,23% участков, Сербская прогрессивная партия президента получает 60,68% голосов и 189 мандатов из 250 в Скупщине, что дает ей возможность самостоятельно сформировать кабмин.

"Правительство будет сформировано в конституционный и законный срок, уверен, что и значительно раньше этого. Размышляю об этом каждый день", - заявил Вучич в эфире телеканала Pink

По сербским законам правительство должно быть сформировано в течение 90 дней с момента вступления в полномочия нового созыва парламента. Глава государства указал, что рассматривает и вопрос кандидатуры будущего премьера.

"Вижу, что все остальные об этом беспокоятся больше, чем я", - отметил сербский лидер и добавил, что в этом вопросе СМИ "выдумывают, как могут".

Участки, на которых идет голосование в среду, составляют почти 3% от общего числа, правом голоса на них обладают около 200 тысяч граждан. Такое число избирателей может повлиять на достигнутые 21 июня результаты политических сил.

По предварительным данным избиркома, наряду с лидирующей президентской СПП Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича – 10,35% и 32 депутатских места, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,86% и 12 мандатов.