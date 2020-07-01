Эксперт оценил возможный ответ ЕС на санкции к "Северному потоку — 2"

"Считаю, что дискуссия была крайне широкой и очень детализированной. Внепартийная позиция ясна - такого вмешательства в европейской суверенитет не хотят допустить. Не очень доволен я той частью дискуссии, где обсуждалось, что мы конкретно теперь сделаем", - сказал Хармс, добавив, что ответом на шаги США в этом вопросе "может быть только пакетное решение, очень много политических и торговых тем между Европой и США лежат на столе, и "Северный поток 2" является только одним из элементов этого суверенитета".