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Эксперт оценил возможный ответ ЕС на санкции к "Северному потоку — 2"
"Северный поток 2" и другие вопросы суверенного характера между США и ЕС можно решить только в пакетном соглашении, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:38
нильс аннен
северный поток — 2
михаэль хармс
евросоюз
сша
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в мире
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нильс аннен, северный поток — 2, михаэль хармс, евросоюз, сша, украина, в мире

Эксперт оценил возможный ответ ЕС на санкции к "Северному потоку — 2"

15:38 01.07.2020
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. "Северный поток 2" и другие вопросы суверенного характера между США и ЕС можно решить только в пакетном соглашении, заявил РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс по итогам слушаний, которые прошли в парламенте в среду.
Ранее в комитете бундестага по экономике и энергетике состоялись публичные слушания на тему "Северного потока 2", в них приняли участие, помимо Хармса, статс-секретарь МИДа Нильс Аннен, парламентский статс-секретарь в минэкономики Томас Барайс, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, глава департамента внешнеэкономических связей Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер, приглашенные эксперты в области экономики и права.
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Общее мнение экспертного сообщества на слушаниях заключалось в том, что санкции США, которые имеют экстерриториальный характер, неприемлемы и нарушают принципы международной торговли и трансатлантического партнерства. Так, Трайер призвал власти ЕС "выставить более грозное оружие в витрине" в ответ на действия США, уточнив, что речь идет не об ответных экстерриториальных санкциях, а о задействовании "комфортных для ВТО" инструментов защиты торговли.
"Считаю, что дискуссия была крайне широкой и очень детализированной. Внепартийная позиция ясна - такого вмешательства в европейской суверенитет не хотят допустить. Не очень доволен я той частью дискуссии, где обсуждалось, что мы конкретно теперь сделаем", - сказал Хармс, добавив, что ответом на шаги США в этом вопросе "может быть только пакетное решение, очень много политических и торговых тем между Европой и США лежат на столе, и "Северный поток 2" является только одним из элементов этого суверенитета".
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Так, в качестве других важных тем этого комплекса вопросов он назвал "дигитальный налог и независимость от доллара". А отвечая на вопрос агентства, возможно ли на этом фоне вернуться к обсуждению соглашения о свободной торговле между ЕС и США, Хармс заявил, что "при нынешней администрации (в Белом доме - ред.) - ни в коем случае", однако "эти переговоры мы должны в любом случае возобновить".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий США внесли на рассмотрение палаты представителей законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2", об этом сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.
Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток 2", сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации, и правительство Ангелы Меркель рассматривает план скоординированных действий Евросоюза, отмечало агентство.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Нильс АнненСеверный поток — 2Михаэль ХармсЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
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