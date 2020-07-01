В МИД оценили ход голосования по поправкам за рубежом

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ на участках за рубежом проходит спокойно, сообщил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов.
Как сказал Иванов, выступая в ЦИК, в 144 странах мира было создано 254 избирательных участка. Как отметил замглавы МИД РФ, проведено 42 выездных и досрочных голосования.
"К настоящему моменту 211 зарубежных участков, то есть все, кроме тех, которые расположены на американском континенте, открыты и принимают голосующих... Три участка уже завершили свою работу сегодня: это два участка в Австралии, один участок в Новой Зеландии. Во всех странах голосование проходит спокойно, без каких-либо эксцессов", - сказал Иванов, выступая в ЦИК.
"Пока мы не получали никаких сигналов, каких-то претензий в адрес участковых комиссий. Естественно надеемся, что и по результатам голосования вопросов к ним не возникнет", - добавил он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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