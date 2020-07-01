В МИД оценили ход голосования по поправкам за рубежом

"К настоящему моменту 211 зарубежных участков, то есть все, кроме тех, которые расположены на американском континенте, открыты и принимают голосующих... Три участка уже завершили свою работу сегодня: это два участка в Австралии, один участок в Новой Зеландии. Во всех странах голосование проходит спокойно, без каких-либо эксцессов", - сказал Иванов, выступая в ЦИК.