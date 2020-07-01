В Красногорске локализовали пожар в ангаре

"В 15.18 пожар в Красногорске локализован на площади 2200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС по Московской области сообщили, что ангар с покрышками и мусором горит в подмосковном Красногорске на площади 2,1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.