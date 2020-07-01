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В Красногорске локализовали пожар в ангаре
Крупный пожар в ангаре в городском округе Красногорск Московской области локализован на площади 2,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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красногорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, московская область (подмосковье), происшествия

В Красногорске локализовали пожар в ангаре

15:36 01.07.2020 (обновлено: 16:29 01.07.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Красногорске
Пожар в Красногорске
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Крупный пожар в ангаре в городском округе Красногорск Московской области локализован на площади 2,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 15.18 пожар в Красногорске локализован на площади 2200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе МЧС по Московской области сообщили, что ангар с покрышками и мусором горит в подмосковном Красногорске на площади 2,1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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