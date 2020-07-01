В Ульяновской области явка на голосовании по поправкам составила 48,8%

САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Явка в Ульяновской области на голосование по поправкам в Конституцию России на 15.00 (14.00 мск) составила почти 49%, сообщила избирательная комиссия региона.
"Согласно сведениям, поступившим с участков, к 15.00 (14.00 мск) участие в голосовании приняли 479 650 избирателей (48,80%)", - говорится в сообщении, размещенном на странице избиркома области в Facebook.
На выборах президента в марте 2018 года на 15.00 явка в Ульяновской области составила 46,28%, на выборах в Госдуму в 2016 году – 34,95%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.