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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573742409.html
В Якутии 65,35% жителей поддержали принятие поправок в Конституцию
За принятие поправок в конституцию проголосовали 65,35% жителей республики Саха (Якутия), свидетельствуют данные ЦИК после обработки около 16% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:32
голосование по поправкам в конституцию
республика саха (якутия)
конституция рф
политика
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республика саха (якутия)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573735436_0:0:2986:1681_1400x0_80_0_0_8633e64d3d581f486da6500a9663b9a7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), конституция рф, политика

В Якутии 65,35% жителей поддержали принятие поправок в Конституцию

15:32 01.07.2020
233
© Sputnik / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За принятие поправок в конституцию проголосовали 65,35% жителей республики Саха (Якутия), свидетельствуют данные ЦИК после обработки около 16% протоколов.
Согласно данным ЦИК, против проголосовали 33,04% жителей региона.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика Саха (Якутия)Конституция РФПолитика
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