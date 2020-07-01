Россия, Турция и Иран отвергли попытки создать новые реалии в Сирии

"Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.