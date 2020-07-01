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Россия, Турция и Иран отвергли попытки создать новые реалии в Сирии
Россия, Турция и Иран отвергают все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом в Сирии, говорится в заявлении по итогам... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:32
2020-07-01T15:32
война в сирии
россия
турция
сирия
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, сирия, иран, в мире