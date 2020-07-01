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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Министр культуры проголосовала по поправкам к Конституции
Министр культуры РФ Ольга Любимова в среду отдала свой голос в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщает пресс-служба ведомства в РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:15
голосование по поправкам в конституцию
ольга любимова
конституция рф
владимир путин
политика
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ольга любимова, конституция рф, владимир путин, политика

Министр культуры проголосовала по поправкам к Конституции

15:31 01.07.2020 (обновлено: 21:15 01.07.2020)
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© Пресс-служба министерства культуры РФМинистр культуры Ольга Любимова на избирательном участке
Министр культуры Ольга Любимова на избирательном участке
© Пресс-служба министерства культуры РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в среду отдала свой голос в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в голосовании по поправкам к конституции. Она посетила столичный избирательный участок, который располагается в ГБОУ школа №1234 на Новинском бульваре", - сказано в сообщении министерства в Facebook.

Среда, 1 июля, – основной день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Сначала оно было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюОльга ЛюбимоваКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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