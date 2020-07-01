https://ria.ru/20200701/1573742323.html
Министр культуры проголосовала по поправкам к Конституции
Министр культуры РФ Ольга Любимова в среду отдала свой голос в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщает пресс-служба ведомства в РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:31
2020-07-01T21:15
голосование по поправкам в конституцию
ольга любимова
конституция рф
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200622/1573263887.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, конституция рф, владимир путин, политика