Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573742225.html
Красный Крест направил в Донбасс четыре грузовика с гумпомощью
Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:30
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/106186/05/1061860582_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_ed83e40c9a572a6e7c7bbdf61dcf1ca0.jpg
https://ria.ru/20200330/1569364289.html
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/106186/05/1061860582_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_ed83e40c9a572a6e7c7bbdf61dcf1ca0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/106186/05/1061860582_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_712ee4135a5ffbab7a0d91a08fcbe0f8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/106186/05/1061860582_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_fe57c821280915a05c96c67ca6aaab28.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

Красный Крест направил в Донбасс четыре грузовика с гумпомощью

15:30 01.07.2020
191
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Красного Креста
Автомобиль Красного Креста
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Красного Креста. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Сегодня, 1 июля, согласно распоряжению командующего объединенными силами осуществлен пропуск через линию разграничения четырех грузовиков Красного Креста. Автомобили проследовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев - Донецк. Для помощи гражданам, находящимся на временно оккупированной территории Украины, Международный комитет Красного Креста направил 45 тонн стройматериалов и измельчителей кормов", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Ольга Кобцева
30 марта, 18:14Распространение нового коронавируса
В ЛНР оценили заявления Киева о поставках помощи для борьбы с COVID-19
402001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
В ЛНР заявили о взрыве украинского миномета в Донбассе
Украинские военные
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более 30 мин по территории республики
Вид на оккупированную Израилем часть Голанских высот с сирийской территории
Россия, Турция и Иран видят угрозу безопасности в решении США по Голанам
Украинские солдаты
Минобороны Украины заявило о двух обстрелах в Донбассе
Министр культуры Ольга Любимова на избирательном участке
Министр культуры проголосовала по поправкам к Конституции
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Россия, Турция и Иран отвергли попытки создать новые реалии в Сирии
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Курской области уточнили число проголосовавших по поправкам
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
Россия, Иран и Турция договорились нарастить координацию по Сирии
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Девушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Мосгоризбирком опроверг сообщения о "каруселях" на одном из участков
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1166
Петр Порошенко
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате
Россия, Турция и Иран решили укреплять координацию в экономике
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил возможный ответ ЕС на санкции к "Северному потоку — 2"
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии пообещал сформировать правительство в скором времени
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
Лента новостейМолния