Красный Крест направил в Донбасс четыре грузовика с гумпомощью

"Сегодня, 1 июля, согласно распоряжению командующего объединенными силами осуществлен пропуск через линию разграничения четырех грузовиков Красного Креста. Автомобили проследовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев - Донецк. Для помощи гражданам, находящимся на временно оккупированной территории Украины, Международный комитет Красного Креста направил 45 тонн стройматериалов и измельчителей кормов", - говорится в сообщении.