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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573742073.html
В Кузбассе явка на голосовании по поправкам составила более 87%
Явка избирателей в Кемеровской области на голосование по поправкам в Конституцию РФ на 18.00 местного времени (14.00 мск) составила 87,49%, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
таштагольский район
белово
новокузнецк
кемеровская область
политика
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https://ria.ru/20200701/1573618144.html
таштагольский район
белово
новокузнецк
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, владимир путин, таштагольский район, белово, новокузнецк, кемеровская область, политика

В Кузбассе явка на голосовании по поправкам составила более 87%

15:28 01.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей в Кемеровской области на голосование по поправкам в Конституцию РФ на 18.00 местного времени (14.00 мск) составила 87,49%, сообщили РИА Новости в региональном информационном центре ГАС "Выборы".
Как следует из информации, предоставленной агентству ИЦ ГАС "Выборы", из 87,49% от общего числа избирателей 76,12% проголосовали досрочно.
Из инфографики информационного центра следует, что в лидерах по-прежнему остаются три территории региона – Промышленновский муниципальный округ, где явка на 18 часов местного времени составила 94,21%, Таштагольский район (явка на 18.00 составила 93,41%) и город Белово (явка на 18.00 составила 91,97%). Меньше всего проголосовавших в Центральном районе города Новокузнецка, там явка на 18 часов составила 78,93%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинТаштагольский районБеловоНовокузнецкКемеровская областьПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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