В Кузбассе явка на голосовании по поправкам составила более 87%

КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей в Кемеровской области на голосование по поправкам в Конституцию РФ на 18.00 местного времени (14.00 мск) составила 87,49%, сообщили РИА Новости в региональном информационном центре ГАС "Выборы".
Как следует из информации, предоставленной агентству ИЦ ГАС "Выборы", из 87,49% от общего числа избирателей 76,12% проголосовали досрочно.
Из инфографики информационного центра следует, что в лидерах по-прежнему остаются три территории региона – Промышленновский муниципальный округ, где явка на 18 часов местного времени составила 94,21%, Таштагольский район (явка на 18.00 составила 93,41%) и город Белово (явка на 18.00 составила 91,97%). Меньше всего проголосовавших в Центральном районе города Новокузнецка, там явка на 18 часов составила 78,93%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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