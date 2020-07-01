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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия, Турция и Иран видят угрозу безопасности в решении США по Голанам
Россия, Турция и Иран осудили решение США по оккупированным сирийским Голанам, это создает угрозу безопасности, соответствующее заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:37
война в сирии
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россия, война в сирии, голанские высоты, турция, сирия, иран, сша, в мире

Россия, Турция и Иран видят угрозу безопасности в решении США по Голанам

15:27 01.07.2020 (обновлено: 15:37 01.07.2020)
658
© РИА Новости / Заман РамазановВид на оккупированную Израилем часть Голанских высот с сирийской территории
Вид на оккупированную Израилем часть Голанских высот с сирийской территории
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Вид на оккупированную Израилем часть Голанских высот с сирийской территории. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия, Турция и Иран осудили решение США по оккупированным сирийским Голанам, это создает угрозу безопасности, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.
"Осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности", - говорится в сообщении.
Президенты России, Ирана и Турции (страны-гаранты перемиря в САР) в среду провели видеосаммит по Сирии, очная встреча должна была пройти в Тегеране, но из-за коронавируса ее пришлось отложить.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
14 июня, 14:46
Израиль начинает шаги по созданию поселения на Голанских высотах
18100132
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Война в СирииРоссияВойна в СирииГоланские высотыТурцияСирияИранСШАВ мире
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