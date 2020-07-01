https://ria.ru/20200701/1573742034.html
Россия, Турция и Иран видят угрозу безопасности в решении США по Голанам
Россия, Турция и Иран осудили решение США по оккупированным сирийским Голанам, это создает угрозу безопасности, соответствующее заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:27
2020-07-01T15:37
война в сирии
россия
война в сирии
голанские высоты
турция
сирия
иран
сша
в мире
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https://ria.ru/20200614/1572911284.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, война в сирии, голанские высоты, турция, сирия, иран, сша, в мире