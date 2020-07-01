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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Мосгоризбирком опроверг сообщения о "каруселях" на одном из участков
Мосгоризбирком опроверг информацию о "каруселях" на московском участке №3074, человек на фото является членом УИК, сообщается в официальном канале комиссии в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:24
голосование по поправкам в конституцию
россия
мосгоризбирком
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, мосгоризбирком, конституция рф, политика

Мосгоризбирком опроверг сообщения о "каруселях" на одном из участков

15:24 01.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Девушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг информацию о "каруселях" на московском участке №3074, человек на фото является членом УИК, сообщается в официальном канале комиссии в Telegram.
Ранее в соцсетях был распространен пост о "карусельщике" на участке №3074, который якобы приходит раз в час и приводит с собой людей.
"МГИК проверила данную информацию. По информации от председателя УИК 3074, не было хождения большого количества людей. Приводимых кем бы то ни было также не было. При этом человек на фото является членом УИК, который возвращался несколько раз из ТИК", - говорится в сообщении.
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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