Мосгоризбирком опроверг сообщения о "каруселях" на одном из участков

Ранее в соцсетях был распространен пост о "карусельщике" на участке №3074, который якобы приходит раз в час и приводит с собой людей.

"МГИК проверила данную информацию. По информации от председателя УИК 3074, не было хождения большого количества людей. Приводимых кем бы то ни было также не было. При этом человек на фото является членом УИК, который возвращался несколько раз из ТИК", - говорится в сообщении.