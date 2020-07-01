https://ria.ru/20200701/1573741922.html
Мосгоризбирком опроверг сообщения о "каруселях" на одном из участков
Мосгоризбирком опроверг информацию о "каруселях" на московском участке №3074, человек на фото является членом УИК, сообщается в официальном канале комиссии в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:24
2020-07-01T15:24
голосование по поправкам в конституцию
россия
мосгоризбирком
конституция рф
политика
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501670_0:245:3148:2016_1400x0_80_0_0_5235aaa33024a2dc0340d10204f58e70.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосгоризбирком, конституция рф, политика