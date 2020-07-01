На Чукотке в восьми селах явка на голосовании по поправкам составила 100%

Контейнер для использованных ручек на избирательном участке

Контейнер для использованных ручек на избирательном участке

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Восемь сел Восемь сел Чукотки показали 100-процентную явку на голосование по поправкам к Конституции РФ , сообщает правительство региона.

"Сейчас ведётся подсчёт голосов. По предварительным данным избирательной комиссии региона, явка в Чукотском автономном округе, по данным на 18 часов (09.00 мск), превышает 73%. В 8 сёлах региона на участки пришли 100% граждан, включенных в списки участников голосования. Ещё в 18 населённых пунктах Чукотки проголосовало свыше 90%", - говорится в сообщении.

На момент закрытия избирательных участков сообщений о нарушениях во время голосования от наблюдателей и граждан в общественную палату Чукотского автономного округа не поступало. "Чукотка традиционно показала высокую явку, несмотря на плохую погоду и разгар сезона отпусков. Наблюдатели продолжают работу во время подсчета голосов" , - отметила председатель региональной общественной палаты Екатерина Зиберт, чьи слова приводятся в сообщении.

Среди районов самыми активными являются Провиденский городской округ и городской округ Эгвекинот. По данным на 18 часов, там проголосовали свыше 90% избирателей.

На Чукотке работали 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1700 человек.