https://ria.ru/20200701/1573741803.html
На Сахалине 74,02% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
За принятие поправок к конституции проголосовали 74,02% жителей Сахалинской области после обработки 27,62% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:22
2020-07-01T15:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
сахалинская область
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, сахалинская область, политика