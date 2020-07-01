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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573741803.html
На Сахалине 74,02% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
За принятие поправок к конституции проголосовали 74,02% жителей Сахалинской области после обработки 27,62% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
сахалинская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, сахалинская область, политика

На Сахалине 74,02% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию

15:22 01.07.2020
134
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За принятие поправок к конституции проголосовали 74,02% жителей Сахалинской области после обработки 27,62% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК.
По данным ЦИК, после обработки 27,62% протоколов, за принятие поправок к конституции проголосовали 74,02% жителей Сахалинской области, против - 24,66%.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСахалинская областьПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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