https://ria.ru/20200701/1573741772.html
В Приморье 73,7% жителей поддержали принятие поправок к Конституции
За принятие поправок в конституцию проголосовали 73,70% жителей Приморья после обработки 9,58% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:21
2020-07-01T15:21
голосование по поправкам в конституцию
чукотка
конституция рф
приморский край
политика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, конституция рф, приморский край, политика