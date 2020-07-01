Путин отметил усилия "астанинской тройки" на гуманитарном треке в Сирии

"Наша тройка могла бы многое сделать в целях постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. В условиях распространения коронавирусной инфекции координация наших усилий на гуманитарном треке урегулирования приобретает еще большую актуальность" , - сказал Путин в ходе видеоконференции глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.