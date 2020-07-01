https://ria.ru/20200701/1573741707.html
Путин отметил усилия "астанинской тройки" на гуманитарном треке в Сирии
Координация усилий РФ, Турции и Ирана на гуманитарном треке в Сирии приобретает еще большую актуальность в условиях пандемии коронавируса, заявил президент... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:20
2020-07-01T15:20
война в сирии
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война в сирии
владимир путин
турция
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, война в сирии, владимир путин, турция, сирия, иран, в мире