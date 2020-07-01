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Война в Сирии
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Путин отметил усилия "астанинской тройки" на гуманитарном треке в Сирии
Координация усилий РФ, Турции и Ирана на гуманитарном треке в Сирии приобретает еще большую актуальность в условиях пандемии коронавируса, заявил президент... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:20
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россия, война в сирии, владимир путин, турция, сирия, иран, в мире

Путин отметил усилия "астанинской тройки" на гуманитарном треке в Сирии

15:20 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Координация усилий РФ, Турции и Ирана на гуманитарном треке в Сирии приобретает еще большую актуальность в условиях пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша тройка могла бы многое сделать в целях постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. В условиях распространения коронавирусной инфекции координация наших усилий на гуманитарном треке урегулирования приобретает еще большую актуальность" , - сказал Путин в ходе видеоконференции глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.
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