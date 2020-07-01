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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573741627.html
В ЕАО 80,24% избирателей поддержали принятие поправок к Конституции
За принятие поправок в конституцию проголосовали 80,24% жителей Еврейской автономной области после обработки 1,09% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:18
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
еврейская автономная область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_421:0:3239:1585_1400x0_80_0_0_1ef86a3e921cf4e31c8a77389ec919d9.jpg
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конституция рф, еврейская автономная область, политика

В ЕАО 80,24% избирателей поддержали принятие поправок к Конституции

15:18 01.07.2020
158
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За принятие поправок в конституцию проголосовали 80,24% жителей Еврейской автономной области после обработки 1,09% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК.
По данным ЦИК, после обработки 1,09% протоколов за принятие поправок в конституцию проголосовали 80,24% жителей ЕАО, против - 19,05%.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЕврейская автономная областьПолитика
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