В Тюменской области явка на голосовании по поправкам превысила 68%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании в Тюменской области по поправкам к конституции на 15.00 местного времени (13.00 мск) превысила 68%, сообщает избирком региона.

"По данным на 15.00, явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Тюменской области достигла 68,08%. Свой гражданский долг уже выполнили 768 107 жителей региона", - приводятся в сообщении слова председателя региональной избирательной комиссии Игоря Халина.

По его словам, явка достаточно высокая, при этом тюменцы продолжают идти на участки.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.