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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573741419.html
В Тюменской области явка на голосовании по поправкам превысила 68%
Явка на голосовании в Тюменской области по поправкам к конституции на 15.00 местного времени (13.00 мск) превысила 68%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:15
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
тюменская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, владимир путин, тюменская область, политика

В Тюменской области явка на голосовании по поправкам превысила 68%

15:15 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка опускает бюллетень в урну
Девушка опускает бюллетень в урну
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка опускает бюллетень в урну. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании в Тюменской области по поправкам к конституции на 15.00 местного времени (13.00 мск) превысила 68%, сообщает избирком региона.
"По данным на 15.00, явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Тюменской области достигла 68,08%. Свой гражданский долг уже выполнили 768 107 жителей региона", - приводятся в сообщении слова председателя региональной избирательной комиссии Игоря Халина.
По его словам, явка достаточно высокая, при этом тюменцы продолжают идти на участки.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинТюменская областьПолитика
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