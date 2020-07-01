https://ria.ru/20200701/1573741391.html
В Хабаровском крае 71,87% избирателей проголосовали за поправки
За принятие поправок в конституцию проголосовали 71,87% жителей Хабаровского края, свидетельствуют данные ЦИК после обработки около 38% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:15
2020-07-01T15:33
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
1
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, хабаровский край, политика