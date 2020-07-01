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Астронавты Кэссиди и Бенкен вышли в открытый космос
Астронавты НАСА Крис Кэссиди и Боб Бенкен совершили в среду плановый выход в открытый космос для модернизации системы электропитания станции, НАСА ведет прямую... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:15
хочу стать космонавтом
боб бенкен
крис кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
боб бенкен, крис кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, в мире

Астронавты Кэссиди и Бенкен вышли в открытый космос

15:15 01.07.2020
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© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерВыход в открытый космос астронавтов NASA Криса Кэссиди и Роберта Бенкена
Выход в открытый космос астронавтов NASA Криса Кэссиди и Роберта Бенкена
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Выход в открытый космос астронавтов NASA Криса Кэссиди и Роберта Бенкена. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Астронавты НАСА Крис Кэссиди и Боб Бенкен совершили в среду плановый выход в открытый космос для модернизации системы электропитания станции, НАСА ведет прямую трансляцию.
Выход Бенкена и Кэссиди в открытый космос официально начался в 14.13 мск. Планируется, что астронавты будут оставаться на внешней поверхности станции около 7 часов. Как сообщает НАСА, астронавты продолжат работы по замене устаревших батарей, обеспечивающих питание станции, когда она находится в тени, на новые ионно-литиевые аккумуляторы.
МКС оснащена 48 аккумуляторами: по шесть на каждом из восьми каналов питания, идущих от четырех солнечных батарей станции. К настоящему времени НАСА провело замену 36 из 48 из батарей.
Кристофер Кэссиди
27 июня, 08:40
Астронавт НАСА потерял зеркало во время выхода в открытый космос
521021
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Хочу стать космонавтомБоб БенкенКрис КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАВ мире
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