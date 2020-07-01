Астронавты Кэссиди и Бенкен вышли в открытый космос

Выход Бенкена и Кэссиди в открытый космос официально начался в 14.13 мск. Планируется, что астронавты будут оставаться на внешней поверхности станции около 7 часов. Как сообщает НАСА, астронавты продолжат работы по замене устаревших батарей, обеспечивающих питание станции, когда она находится в тени, на новые ионно-литиевые аккумуляторы.