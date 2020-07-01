https://ria.ru/20200701/1573741348.html
Астронавты Кэссиди и Бенкен вышли в открытый космос
Астронавты НАСА Крис Кэссиди и Боб Бенкен совершили в среду плановый выход в открытый космос для модернизации системы электропитания станции, НАСА ведет прямую... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:15
2020-07-01T15:15
хочу стать космонавтом
боб бенкен
крис кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573546947.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боб бенкен, крис кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, в мире