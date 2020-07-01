https://ria.ru/20200701/1573741181.html
В Забайкалье 70,49% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
За принятие поправок к конституции проголосовали 70,49% жителей Забайкальского края, свидетельствуют данные ЦИК после обработки менее 1% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:14
2020-07-01T15:25
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
забайкальский край
политика
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
забайкальский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, забайкальский край, политика