Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573741181.html
В Забайкалье 70,49% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
За принятие поправок к конституции проголосовали 70,49% жителей Забайкальского края, свидетельствуют данные ЦИК после обработки менее 1% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:25
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
забайкальский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573443746_0:0:3048:1716_1400x0_80_0_0_61d881be307fad775c166c720b3706ab.jpg
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
забайкальский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573443746_0:0:3048:1716_1400x0_80_0_0_61d881be307fad775c166c720b3706ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573443746_190:0:2919:2047_1400x0_80_0_0_0cd8feb0ea4e643b6e926941422a074a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573443746_531:0:2578:2047_1400x0_80_0_0_e86c71cf8065dc06d636f701c1ffc6c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, забайкальский край, политика

В Забайкалье 70,49% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию

15:14 01.07.2020 (обновлено: 15:25 01.07.2020)
128
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За принятие поправок к конституции проголосовали 70,49% жителей Забайкальского края, свидетельствуют данные ЦИК после обработки менее 1% протоколов.
Согласно данным ЦИК, против проголосовали 28,22% жителей региона.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
1400105
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЗабайкальский крайПолитика
Рекомендуем
Актер Виктор Проскурин
Стало известно о состоянии актера Проскурина накануне смерти
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В Хабаровском крае 71,87% избирателей проголосовали за поправки
Немецкий флаг
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Посольство России в Берлине
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Поправки поддержали 78,06% избирателей после обработки 97,03% протоколов
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Поправки поддержали 78,03% избирателей после обработки 99,01% протоколов
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о "борьбе за деньги" в семье Захарова
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 90,04% протоколов
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
В Приморье 73,7% жителей поддержали принятие поправок к Конституции
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Член избирательной комиссии в защитном костюме
На Чукотке 83,09% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
03:57Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
Лента новостейМолния