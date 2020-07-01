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В ЛНР заявили о взрыве украинского миномета в Донбассе
Миномет украинских силовиков взорвался на позициях ВС Украины у линии соприкосновения в Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения, заявил... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:13
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
укроборонпром
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, укроборонпром, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили о взрыве украинского миномета в Донбассе

15:13 01.07.2020
1957
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Миномет украинских силовиков взорвался на позициях ВС Украины у линии соприкосновения в Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения, заявил журналистам в среду официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
"Соединения и воинские части ВСУ, находящиеся в зоне операции Объединенных сил (ООС) продолжают нести небоевые потери, полученные в том числе из-за использования бракованного и снятого с вооружения оружия", - заявил Осадчий.
По его словам, 30 июня на подконтрольной Киеву территории близ линии соприкосновения в результате разрыва ствола 120-миллиметрового миномета украинского производства "Молот" получили ранения трое военнослужащих ВС Украины.
Миномет М120-15 "Молот" калибра 120 миллиметров был разработан концерном "Укроборонпром" на основе советского миномета 2Б11. В 2016 году он поступил на вооружение украинской армии. С 2016 года сообщалось о ряде случаев взрыва миномета "Молот", в результате которых среди военнослужащих ВС Украины были погибшие и раненые.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРУкроборонпромЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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