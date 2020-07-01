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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573740994.html
В Вашингтоне открылся участок для голосования по поправкам
Участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в посольстве России в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, владимир путин, политика

В Вашингтоне открылся участок для голосования по поправкам

15:12 01.07.2020 (обновлено: 16:00 01.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевФлаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в посольстве России в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 15:05Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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