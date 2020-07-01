Роухани обвинил США в разграблении Сирии

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Действия США в нефтеносных районах Сирии – это разграбление богатств сирийского народа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Незаконное присутствие оккупационных сил Америки в Сирии является дестабилизирующим фактором для Сирии, а также всего региона. Помимо этого незаконные действия американцев на нефтедобывающих районах Сирии фактически являются разграблением богатств сирийского народа", - заявил Роухани в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и главой Турции Тайипом Эрдоганом по видеосвязи.
Он заявил, что американцы должны вывести свои войска из Сирии и всего региона.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация