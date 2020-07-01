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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Роухани обвинил США в разграблении Сирии
Действия США в нефтеносных районах Сирии – это разграбление богатств сирийского народа, заявил президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:10
война в сирии
война в сирии
хасан роухани
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РИА Новости
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война в сирии, хасан роухани, владимир путин, турция, сирия, иран, сша, в мире

Роухани обвинил США в разграблении Сирии

15:10 01.07.2020
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© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Действия США в нефтеносных районах Сирии – это разграбление богатств сирийского народа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Незаконное присутствие оккупационных сил Америки в Сирии является дестабилизирующим фактором для Сирии, а также всего региона. Помимо этого незаконные действия американцев на нефтедобывающих районах Сирии фактически являются разграблением богатств сирийского народа", - заявил Роухани в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и главой Турции Тайипом Эрдоганом по видеосвязи.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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