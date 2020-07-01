Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

"К нашей встрече подготовлен проект совместного заявления, которое отражает согласованные подходы трех стран в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении", - сказал он.

В частности, по его словам, ставится задача по взаимодействию по окончательной ликвидации террористических группировок, продвижению политического процесса.

"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.