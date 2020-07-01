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Война в Сирии
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Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
Москва поддерживает проект совместного заявления РФ, Ирана и Турции, которое отражает согласованные подходы трех стран в отношении дальнейших шагов на сирийском РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:08
война в сирии
россия
владимир путин
москва
турция
сирия
иран
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, москва, турция, сирия, иран, в мире

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

15:08 01.07.2020
6699
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва поддерживает проект совместного заявления РФ, Ирана и Турции, которое отражает согласованные подходы трех стран в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видео-саммита.
"К нашей встрече подготовлен проект совместного заявления, которое отражает согласованные подходы трех стран в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении", - сказал он.
В частности, по его словам, ставится задача по взаимодействию по окончательной ликвидации террористических группировок, продвижению политического процесса.
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
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Война в СирииРоссияВладимир ПутинМоскваТурцияСирияИранВ мире
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