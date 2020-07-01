ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию

На Чукотке уже обработали все протоколы. Там за поправки проголосовали 80,3 процента избирателей, против — 18,6. Также все бюллетени посчитали на Сахалине, где внесение изменений в Основной закон поддержали 74,84 процента, против высказались 24,04 процента проголосовавших.

По данным на 18:00, в среднем по стране явка составила 63,32 процента. Из тех регионов, где участки уже закрылись, выше всего она в Туве — 90,70 процента. Там, где голосование еще продолжается, самая высокая явка отмечается в Чечне — 91,76 процента, сама низкая — в Мурманской области — 40,26 процента.