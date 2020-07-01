Дальний Восток завершил голосование по поправкам в конституцию

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в конституцию вечером 1 июля закрылись во всех регионах Дальнего Востока, а также в Иркутской области.
Ранее, в 11.00 мск, участки закрылись на Камчатке и Чукотке. Явка на вечер там составила 42,5% и 74,11% соответственно.
К 12.00 мск закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области, там явка к вечеру достигла 65% и 52%. В 13.00 мск голосование завершилось в Приморье (59,27%), Хабаровском крае (41,68%) И ЕАО (69,94%).
Завершили голосование в 14.00 мск Приамурье (явка 55,99%), Якутия (50,4%) и Забайкальский край (56,46%). В Бурятии участки закрылись в 15.00 мск, там явка на вечер составила 62.91%. Кроме того, уже закрылись участки и в Иркутской области, там явка на 18.00 местного времени составила 41,07%.
В целом во всех этих регионах голосование прошло спокойно, сообщали в избиркомах. Власти Забайкалья отмечали, что были единичные случаи фейков.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.