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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Дальний Восток завершил голосование по поправкам в конституцию
Участки для голосования по поправкам в конституцию вечером 1 июля закрылись во всех регионах Дальнего Востока, а также в Иркутской области. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:15
голосование по поправкам в конституцию
чукотка
конституция рф
владимир путин
забайкальский край
магаданская область
политика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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чукотка, конституция рф, владимир путин, забайкальский край, магаданская область, политика

Дальний Восток завершил голосование по поправкам в конституцию

15:03 01.07.2020 (обновлено: 15:15 01.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Казани
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в конституцию вечером 1 июля закрылись во всех регионах Дальнего Востока, а также в Иркутской области.
Ранее, в 11.00 мск, участки закрылись на Камчатке и Чукотке. Явка на вечер там составила 42,5% и 74,11% соответственно.
К 12.00 мск закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области, там явка к вечеру достигла 65% и 52%. В 13.00 мск голосование завершилось в Приморье (59,27%), Хабаровском крае (41,68%) И ЕАО (69,94%).
ЦИК России
Вчера, 15:00Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК озвучил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
Завершили голосование в 14.00 мск Приамурье (явка 55,99%), Якутия (50,4%) и Забайкальский край (56,46%). В Бурятии участки закрылись в 15.00 мск, там явка на вечер составила 62.91%. Кроме того, уже закрылись участки и в Иркутской области, там явка на 18.00 местного времени составила 41,07%.
В целом во всех этих регионах голосование прошло спокойно, сообщали в избиркомах. Власти Забайкалья отмечали, что были единичные случаи фейков.
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в посольстве РФ в Белграде
Вчера, 14:51
Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 60%
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЧукоткаКонституция РФВладимир ПутинЗабайкальский крайМагаданская областьПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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