Дальний Восток завершил голосование по поправкам в конституцию

ЦИК озвучил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции

ЦИК озвучил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции

В целом во всех этих регионах голосование прошло спокойно, сообщали в избиркомах. Власти Забайкалья отмечали, что были единичные случаи фейков.