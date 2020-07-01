В Приморье не зафиксировали нарушений на голосовании по поправкам

Голосование за рубежом по внесению изменений в Конституцию РФ

Голосование за рубежом по внесению изменений в Конституцию РФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Нарушений на голосовании в Нарушений на голосовании в Приморье не зафиксировано, сообщил журналистам зампредседателя избиркома региона Роман Охотников

Всего в Приморье зарегистрировано 1 451 286 избирателей. В регионе работают 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысячи приморцев. За порядком на избирательных участках следят около пяти тысяч общественных наблюдателей.

"В избирательную комиссию Приморского края не поступало сигналов о каких-то нарушениях, связанных с несоблюдением требований по общероссийскому голосованию. Это, повторюсь, нас очень радует", - сказал Охотников.

По его словам, это позволяет надеяться, что "вся процедура на территории края проходит в соответствии с требованиями законодательства, коль скоро ни один наблюдатель или какая-то иная политическая сила... не ставит вопрос о каких-то нарушениях".