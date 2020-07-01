https://ria.ru/20200701/1573740345.html
ЦИК озвучил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
За принятие поправок в конституцию проголосовали 72,92% жителей России, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:00
2020-07-01T16:03
конституция рф
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
политика
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627889_0:266:3086:2002_1400x0_80_0_0_e05bf6a179c0239df90264030315e02f.jpg
https://ria.ru/20200622/1573263887.html
Данила Питерский
За Путина! За поправки!
547
artjom kolesov
Да ладно))) Что же не 173% че то слабенько работаете
540
214
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627889_0:266:3086:2002_1400x0_80_0_0_e05bf6a179c0239df90264030315e02f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, цик рф, политика