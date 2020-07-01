https://ria.ru/20200701/1573740300.html
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 69, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:59
2020-07-01T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика ингушетия
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республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии
за сутки, общее число умерших в республике выросло до 69, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3047 случаев заболевания коронавирусом, скончались 68 человек, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент - мужчина 1958 года рождения, он имел хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, за сутки в республике выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом, всего 3069 установленных диагноза COVID-19. Выздоровели всего 2647 человек.
Госпитализированы 162 человека, в том числе 67 с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного, подключенного к аппарату ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7148 человек, остается под наблюдением 321 человек, в том числе 159 - в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.