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В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 69, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика ингушетия
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

14:59 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 69, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3047 случаев заболевания коронавирусом, скончались 68 человек, в том числе муфтий республики.
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"За сутки умер один пациент - мужчина 1958 года рождения, он имел хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, за сутки в республике выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом, всего 3069 установленных диагноза COVID-19. Выздоровели всего 2647 человек.
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Госпитализированы 162 человека, в том числе 67 с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного, подключенного к аппарату ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7148 человек, остается под наблюдением 321 человек, в том числе 159 - в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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