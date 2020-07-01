В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 69, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3047 случаев заболевания коронавирусом, скончались 68 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент - мужчина 1958 года рождения, он имел хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.

По информации штаба, за сутки в республике выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом, всего 3069 установленных диагноза COVID-19. Выздоровели всего 2647 человек.

Госпитализированы 162 человека, в том числе 67 с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного, подключенного к аппарату ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7148 человек, остается под наблюдением 321 человек, в том числе 159 - в условиях самоизоляции на дому.