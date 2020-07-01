https://ria.ru/20200701/1573740247.html
В Афинах более 400 избирателей проголосовали по поправкам
По состоянию на 14.00 в Афинах на участке для голосования по поправкам в конституцию РФ проголосовали 403 гражданина России, сообщили журналистам в участковой... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:59
2020-07-01T14:59
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
салоники
греция
афины
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573739185_0:0:3120:1756_1400x0_80_0_0_057b6065bc059e95d193ce710d2afcc4.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573739613.html
салоники
греция
афины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573739185_0:0:3120:1756_1400x0_80_0_0_057b6065bc059e95d193ce710d2afcc4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573739185_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_fd8f242cd67771cd71e6ac4e85dda91e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573739185_597:0:2645:2048_1400x0_80_0_0_da5b84db55727a9814d1782129435be5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, салоники, греция, афины, политика
АФИНЫ, 1 июл - РИА Новости, Геннадий Мельник. По состоянию на 14.00 в Афинах на участке для голосования по поправкам в конституцию РФ проголосовали 403 гражданина России, сообщили журналистам в участковой избирательной комиссии.
"Голосование проходит организованно. Несмотря на жаркую погоду, поток желающих проголосовать не иссякает. При этом скученности нет", - сообщили в комиссии.
"Люди приходят с праздничным настроением, отмечают, что для них большая радость - выполнить свой гражданский долг, находясь вдали от Родины. Высказывают признательность комиссии за внимание, уделённое вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности, не пренебрегают предоставленной им возможностью использовать одноразовые маски, перчатки и авторучки", - сказал представитель комиссии.
На участке присутствуют наблюдатели. Каких-либо жалоб и замечаний по организации процесса голосования или другим связанным с ним вопросам ни от граждан, ни от наблюдателей не поступало, сказали в комиссии.
Работают также две группы членов комиссии, проводящие выездное голосование для тех, кто из-за болезни или по другой причине не имеет возможности лично прийти на участок.
В Греции открыты два участка для голосования: в Афинах и Салониках.
В Салониках на 14.00 проголосовал 201 человек, сообщили в УИК.
"Голосование проходит без проблем, все спокойно", - сказал представитель комиссии.
В Греции в среду рабочий день, помимо этого в Афинах и Салониках стоит жара - до 38 градусов.