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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573740247.html
В Афинах более 400 избирателей проголосовали по поправкам
По состоянию на 14.00 в Афинах на участке для голосования по поправкам в конституцию РФ проголосовали 403 гражданина России, сообщили журналистам в участковой... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:59
голосование по поправкам в конституцию
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афины
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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конституция рф, салоники, греция, афины, политика

В Афинах более 400 избирателей проголосовали по поправкам

14:59 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен избирательной комиссии в защитном костюме
Член избирательной комиссии в защитном костюме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Член избирательной комиссии в защитном костюме . Архивное фото
АФИНЫ, 1 июл - РИА Новости, Геннадий Мельник. По состоянию на 14.00 в Афинах на участке для голосования по поправкам в конституцию РФ проголосовали 403 гражданина России, сообщили журналистам в участковой избирательной комиссии.
"Голосование проходит организованно. Несмотря на жаркую погоду, поток желающих проголосовать не иссякает. При этом скученности нет", - сообщили в комиссии.
"Люди приходят с праздничным настроением, отмечают, что для них большая радость - выполнить свой гражданский долг, находясь вдали от Родины. Высказывают признательность комиссии за внимание, уделённое вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности, не пренебрегают предоставленной им возможностью использовать одноразовые маски, перчатки и авторучки", - сказал представитель комиссии.
На участке присутствуют наблюдатели. Каких-либо жалоб и замечаний по организации процесса голосования или другим связанным с ним вопросам ни от граждан, ни от наблюдателей не поступало, сказали в комиссии.
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Работают также две группы членов комиссии, проводящие выездное голосование для тех, кто из-за болезни или по другой причине не имеет возможности лично прийти на участок.
В Греции открыты два участка для голосования: в Афинах и Салониках.
В Салониках на 14.00 проголосовал 201 человек, сообщили в УИК.
"Голосование проходит без проблем, все спокойно", - сказал представитель комиссии.
В Греции в среду рабочий день, помимо этого в Афинах и Салониках стоит жара - до 38 градусов.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСалоникиГрецияАфиныПолитика
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