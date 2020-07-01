В Афинах более 400 избирателей проголосовали по поправкам

АФИНЫ, 1 июл - РИА Новости, Геннадий Мельник. По состоянию на 14.00 в Афинах на участке для голосования по поправкам в конституцию РФ проголосовали 403 гражданина России, сообщили журналистам в участковой избирательной комиссии.

"Голосование проходит организованно. Несмотря на жаркую погоду, поток желающих проголосовать не иссякает. При этом скученности нет", - сообщили в комиссии.

"Люди приходят с праздничным настроением, отмечают, что для них большая радость - выполнить свой гражданский долг, находясь вдали от Родины. Высказывают признательность комиссии за внимание, уделённое вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности, не пренебрегают предоставленной им возможностью использовать одноразовые маски, перчатки и авторучки", - сказал представитель комиссии.

На участке присутствуют наблюдатели. Каких-либо жалоб и замечаний по организации процесса голосования или другим связанным с ним вопросам ни от граждан, ни от наблюдателей не поступало, сказали в комиссии.

Работают также две группы членов комиссии, проводящие выездное голосование для тех, кто из-за болезни или по другой причине не имеет возможности лично прийти на участок.

В Греции открыты два участка для голосования: в Афинах и Салониках.

В Салониках на 14.00 проголосовал 201 человек, сообщили в УИК.

"Голосование проходит без проблем, все спокойно", - сказал представитель комиссии.