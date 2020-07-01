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В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"
Глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер призвал использовать "комфортные для ВТО"... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:56
северный поток — 2
евросоюз
ангела меркель
майкл блумберг
германия
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в мире
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северный поток — 2, евросоюз, ангела меркель, майкл блумберг, германия, куба, сша, в мире

В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"

14:56 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер призвал использовать "комфортные для ВТО" инструменты защиты торговли в отношении "Северного потока 2" в случае, если против него будут задействованы экстерриториальные санкции.
"Речь идет об инструментах защиты торговли, комфортных для ВТО", - заявил Трауре, который принял участие в публичных слушаниях по "Северному потоку 2" в комитете бундестага по энергетике в среду.
Строительство газопровода Северный поток-2
26 июня, 09:48
Вопреки недоброжелателям. Посол РФ оценил ситуацию с "Северным потоком-2"
Он подчеркнул, что "беспокойство германской экономики возрастает" в связи с санкциями экстерриториального характера, которые были задействованы Вашингтоном в последние годы в отношении ряда стран, в частности, Ирана, Кубы, других государств Латинской Америки. Вместе с тем бизнес не рекомендовал бы "включаться в санкционную спираль", у ЕС есть "ожесточенный инструментарий", который может быть "проверен" в условиях возможного ужесточения санкций, считает Трайер.
"Нужно выставить в витрине более мощное оружие", - добавил представитель союза.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
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4 июня, 21:52
Санкции США не смогут остановить "Северный поток – 2", считает политолог
Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.
Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2ЕвросоюзАнгела МеркельМайкл БлумбергГерманияКубаСШАВ мире
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