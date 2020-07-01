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Война в Сирии
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Путин готов приехать в Тегеран
Президент России Владимир Путин подтвердил, что готов приехать на очный трехсторонний саммит по Сирии в Тегеран, как только для этого будут необходимые условия. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:04
война в сирии
россия
владимир путин
турция
сирия
тегеран (город)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, владимир путин, турция, сирия, тегеран (город), иран, в мире

Путин готов приехать в Тегеран

14:52 01.07.2020 (обновлено: 15:04 01.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил, что готов приехать на очный трехсторонний саммит по Сирии в Тегеран, как только для этого будут необходимые условия.
Президенты РФ, Ирана и Турции в среду побеседовали по видеосвязи. Лидер Ирана Хасан Роухани в ходе общения заявил, что очная встреча президентов по Сирии пройдет в Исламской Республике при первой же возможности.
"Я подтверждаю свою готовность приехать в Тегеран, как только сложатся необходимые условия для этого, и благодарю президента Роухани за приглашение", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:51Война в Сирии
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Война в СирииРоссияВладимир ПутинТурцияСирияТегеран (город)ИранВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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