Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил коллегам из Ирана и Турции Хасану Роухани и Тайипу Эрдогану подумать, как в условиях санкций наладить "по соответствующим каналам" гуманитарную помощь Сирии.
Лидеры РФ, Ирана и Турции в среду побеседовали по видеосвязи. Президент РФ отметил, что, несмотря на потребность сирийского населения в помощи и на недавний призыв генсекретаря ООН к смягчению санкционного давления в условиях пандемии, и в Вашингтоне, и в Брюсселе приняты решения продлить рестрикции против Дамаска.
"Кроме того, еще введены и новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской Республики. Поэтому столь важно сейчас продумать, как мы могли бы по соответствующим каналам наладить оказание гуманитарной помощи и поддержать сирийский народ", - заявил Путин.
Он отметил, что конфликт в Сирии, противостояние с террористами продолжается уже много лет и это, естественно, сказывается на экономическом положении страны. Свое негативное влияние оказывают и санкции, введенные в отношении Сирии в обход Совбеза ООН, "то есть нелегальные по сути дела и незаконные санкции", подчеркнул президент РФ. Путин также упомянул о данных Всемирной продовольственной программы, согласно которым свыше 9 миллионов сирийцев, то есть половина населения страны, нуждаются в продовольственной помощи.