Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии

"Кроме того, еще введены и новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской Республики. Поэтому столь важно сейчас продумать, как мы могли бы по соответствующим каналам наладить оказание гуманитарной помощи и поддержать сирийский народ", - заявил Путин.

Он отметил, что конфликт в Сирии, противостояние с террористами продолжается уже много лет и это, естественно, сказывается на экономическом положении страны. Свое негативное влияние оказывают и санкции, введенные в отношении Сирии в обход Совбеза ООН, "то есть нелегальные по сути дела и незаконные санкции", подчеркнул президент РФ. Путин также упомянул о данных Всемирной продовольственной программы, согласно которым свыше 9 миллионов сирийцев, то есть половина населения страны, нуждаются в продовольственной помощи.