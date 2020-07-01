Путин призвал подумать о мерах для нейтрализации боевиков в Сирии

"Одна из главных целей сегодняшней видеоконференции - вместе проанализировать текущее положение дел в этой стране. Условились о том, что можно было бы дополнительно сделать для обеспечения долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике. Речь в первую очередь идет о продолжении борьбы с международным терроризмом. И надо подумать, какие еще меры необходимы для нейтрализации еще действующих террористических группировок", - сказал он в ходе видеоконференции России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.