Путин призвал подумать о мерах для нейтрализации боевиков в Сирии

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подумать, какие дополнительные меры нужно принять для нейтрализации боевиков в Сирии, включая Идлиб и Заевфратье.
Президенты России, Ирана и Турции (страны-гаранты перемиря в САР) в среду провели видеосаммит по Сирии, очная встреча должна была пройти в Тегеране, но из-за коронавируса ее пришлось отложить.
"Одна из главных целей сегодняшней видеоконференции - вместе проанализировать текущее положение дел в этой стране. Условились о том, что можно было бы дополнительно сделать для обеспечения долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике. Речь в первую очередь идет о продолжении борьбы с международным терроризмом. И надо подумать, какие еще меры необходимы для нейтрализации еще действующих террористических группировок", - сказал он в ходе видеоконференции России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.
Путин отметил, что наиболее напряженная обстановка сохраняется на неподконтрольных правительству Сирии территориях.
"В идлибской зоне деэскалации и на северо-востоке страны в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков", - сказал Путин.