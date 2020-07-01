https://ria.ru/20200701/1573739628.html
Путин рассказал о создании предпосылок для урегулирования в Сирии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования в Сирии уже созданы. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:51
2020-07-01T15:12
война в сирии
россия
война в сирии
владимир путин
турция
сирия
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_0:118:2984:1798_1400x0_80_0_0_f64fdf2534490ec29c21ec4b738e825a.jpg
https://ria.ru/20200701/1573738220.html
https://ria.ru/20200619/1573145911.html
россия
турция
сирия
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_0:118:2984:1798_1400x0_80_0_0_f64fdf2534490ec29c21ec4b738e825a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_95454f6dabba6d1110ba8e1b65181bb0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_471:0:2519:2048_1400x0_80_0_0_bdf0509dafdb09b25f142cb8a1cabe7a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, война в сирии, владимир путин, турция, сирия, иран, в мире
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования в Сирии
уже созданы.
"Сообща нам действительно многое удалось сделать. Снижен уровень насилия, постепенно восстанавливается мирная жизнь, а главное - созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования на базе резолюции 2254 Совета безопасности ООН", - сказал Путин в ходе видеоконференции глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.
Он отметил, что в данном документе заложен фундаментальный принцип - приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация