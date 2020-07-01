Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200701/1573739628.html
Путин рассказал о создании предпосылок для урегулирования в Сирии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования в Сирии уже созданы. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:12
война в сирии
россия
война в сирии
владимир путин
турция
сирия
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_0:118:2984:1798_1400x0_80_0_0_f64fdf2534490ec29c21ec4b738e825a.jpg
https://ria.ru/20200701/1573738220.html
https://ria.ru/20200619/1573145911.html
россия
турция
сирия
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_0:118:2984:1798_1400x0_80_0_0_f64fdf2534490ec29c21ec4b738e825a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_95454f6dabba6d1110ba8e1b65181bb0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_471:0:2519:2048_1400x0_80_0_0_bdf0509dafdb09b25f142cb8a1cabe7a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, война в сирии, владимир путин, турция, сирия, иран, в мире

Путин рассказал о создании предпосылок для урегулирования в Сирии

14:51 01.07.2020 (обновлено: 15:12 01.07.2020)
154
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования в Сирии уже созданы.
"Сообща нам действительно многое удалось сделать. Снижен уровень насилия, постепенно восстанавливается мирная жизнь, а главное - созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования на базе резолюции 2254 Совета безопасности ООН", - сказал Путин в ходе видеоконференции глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:28Война в Сирии
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
Он отметил, что в данном документе заложен фундаментальный принцип - приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
Люди проходят мимо портрета Башара Асада в Дамаске
19 июня, 08:00Война в Сирии
"Цель — сместить власть". По кому ударит американский "Цезарь"
500011
Обсудить 0
Война в СирииРоссияВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияИранВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
Путин предложил создать условия для встречи сторон конфликта в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал подумать о мерах для нейтрализации боевиков в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что еще не все решения по Сирии удалось реализовать
Дамаск, Сирия
Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин готов приехать в Тегеран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция сделает все для сохранения территориальной целостности Сирии
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"
Американские военнослужащие в Сирии
Роухани обвинил США в разграблении Сирии
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран осудил санкции США против Сирии
Вид на оккупированную Израилем часть Голанских высот с сирийской территории
Россия, Турция и Иран видят угрозу безопасности в решении США по Голанам
Избирательный участок
В Забайкалье более 56% избирателей проголосовали по поправкам
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
Россия, Иран и Турция договорились нарастить координацию по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
03:57Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
Лента новостейМолния