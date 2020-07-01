Путин рассказал о создании предпосылок для урегулирования в Сирии

"Сообща нам действительно многое удалось сделать. Снижен уровень насилия, постепенно восстанавливается мирная жизнь, а главное - созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования на базе резолюции 2254 Совета безопасности ООН", - сказал Путин в ходе видеоконференции глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.