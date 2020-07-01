https://ria.ru/20200701/1573739567.html
Путин предложил создать условия для встречи сторон конфликта в Сирии
Президент РФ Владимир Путин предложил создать условия и помочь встретиться всем сторонам конфликта в Сирии. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:50
2020-07-01T16:03
турция
иран
война в сирии
россия
война в сирии
владимир путин
сирия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, иран, россия, война в сирии, владимир путин, сирия, в мире