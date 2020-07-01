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Путин предложил создать условия для встречи сторон конфликта в Сирии
Президент РФ Владимир Путин предложил создать условия и помочь встретиться всем сторонам конфликта в Сирии. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:03
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353
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турция, иран, россия, война в сирии, владимир путин, сирия, в мире

Путин предложил создать условия для встречи сторон конфликта в Сирии

14:50 01.07.2020 (обновлено: 16:03 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создать условия и помочь встретиться всем сторонам конфликта в Сирии.
Президенты России, Ирана и Турции (страны-гаранты перемиря в САР) в среду провели видеосаммит по Сирии, очная встреча должна была пройти в Тегеране, но из-за коронавируса ее пришлось отложить.
"Что касается перспектив политического процесса, то следует активно продвигать инклюзивный межсирийский диалог в рамках конституционного комитета в Женеве. Предлагается поддержать этот процесс, помочь участникам встретиться и начать прямой диалог, приступить к разработке параметров будущего государственного устройства Сирии", - заявил Путин.
Российский лидер напомнил, что об этом было условлено на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в январе 2018 года, который состоялся благодаря слаженным усилиям стран-гарантов "астанинского процесса".
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