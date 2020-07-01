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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Путин заявил, что еще не все решения по Сирии удалось реализовать
Еще не все решения по Сирии удалось реализовать, но усилия РФ и Турции приносят ощутимые результаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:08
война в сирии
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353
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россия, владимир путин, турция, сирия, иран, в мире

Путин заявил, что еще не все решения по Сирии удалось реализовать

14:49 01.07.2020 (обновлено: 15:08 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Еще не все решения по Сирии удалось реализовать, но усилия РФ и Турции приносят ощутимые результаты, заявил президент России Владимир Путин.
"По Идлибу мы продолжаем плотную работу с турецкими друзьями в целях реализации достигнутых договоренностей Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года и дополнительного протокола от 5 марта текущего года. Конечно, не все еще задачи решены, не все еще сделано, но предпринимаемые усилия приносят все-таки результат", - сказал он в ходе видеоконференции России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.
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Война в СирииРоссияВладимир ПутинТурцияСирияИранВ мире
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