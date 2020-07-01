https://ria.ru/20200701/1573739508.html
Путин заявил, что еще не все решения по Сирии удалось реализовать
Еще не все решения по Сирии удалось реализовать, но усилия РФ и Турции приносят ощутимые результаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:49
2020-07-01T15:08
война в сирии
россия
владимир путин
турция
сирия
иран
в мире
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россия
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, турция, сирия, иран, в мире