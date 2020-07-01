Путин заявил, что еще не все решения по Сирии удалось реализовать

"По Идлибу мы продолжаем плотную работу с турецкими друзьями в целях реализации достигнутых договоренностей Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года и дополнительного протокола от 5 марта текущего года. Конечно, не все еще задачи решены, не все еще сделано, но предпринимаемые усилия приносят все-таки результат", - сказал он в ходе видеоконференции России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.