В Псковской области явка на голосовании по поправкам превысила 47%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Псковской области, по данным на 12.00, составила более 47%, следует из данных регионального избиркома.
"Отчетное время - 12.00. Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования… - 47,11%", - говорится в таблице на сайте ведомства.
При этом максимальная явка к полудню зафиксирована в Стругокрасненском районе, где этот показатель достиг 80,36%, а также в Куньинском районе (67,46%).
Согласно материалам региональной избирательной комиссии, явка на президентских выборах в 2018 году на 12 часов в Псковской области составляла 25,97%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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