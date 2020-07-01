В Псковской области явка на голосовании по поправкам превысила 47%

"Отчетное время - 12.00. Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования… - 47,11%", - говорится в таблице на сайте ведомства.

Согласно материалам региональной избирательной комиссии, явка на президентских выборах в 2018 году на 12 часов в Псковской области составляла 25,97%.