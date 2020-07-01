Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573739419.html
В Псковской области явка на голосовании по поправкам превысила 47%
Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Псковской области, по данным на 12.00, составила более 47%, следует из данных регионального избиркома. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:05
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
стругокрасненский район
псковская область
куньинский район
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728275_0:19:3113:1770_1400x0_80_0_0_51493f691bb1ff183a16c120a80aeefc.jpg
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
стругокрасненский район
псковская область
куньинский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728275_0:19:3113:1770_1400x0_80_0_0_51493f691bb1ff183a16c120a80aeefc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728275_356:0:3085:2047_1400x0_80_0_0_12654bfad11c19c55d212ebf188e58f4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728275_697:0:2744:2047_1400x0_80_0_0_1a43022f2c080fe5ef3992b5d6378fde.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, стругокрасненский район, псковская область, куньинский район, политика

В Псковской области явка на голосовании по поправкам превысила 47%

14:49 01.07.2020 (обновлено: 15:05 01.07.2020)
135
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Псковской области, по данным на 12.00, составила более 47%, следует из данных регионального избиркома.
"Отчетное время - 12.00. Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования… - 47,11%", - говорится в таблице на сайте ведомства.
При этом максимальная явка к полудню зафиксирована в Стругокрасненском районе, где этот показатель достиг 80,36%, а также в Куньинском районе (67,46%).
Согласно материалам региональной избирательной комиссии, явка на президентских выборах в 2018 году на 12 часов в Псковской области составляла 25,97%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
100013
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинСтругокрасненский районПсковская областьКуньинский районПолитика
Рекомендуем
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Северной Осетии явка на голосовании по поправкам превысила 76%
Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
ЦИК рассказал о голосовании жителей отдаленных областей
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что еще не все решения по Сирии удалось реализовать
Избирательный участок
В Забайкалье более 56% избирателей проголосовали по поправкам
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
В Бурятии явка на голосовании по поправкам составила почти 63%
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
Путин предложил создать условия для встречи сторон конфликта в Сирии
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран осудил санкции США против Сирии
Воронеж
В Воронежской области отменили ряд ограничений по COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о создании предпосылок для урегулирования в Сирии
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 60%
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге число вылечившихся от коронавируса превысило 18 тысяч
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал подумать о мерах для нейтрализации боевиков в Сирии
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
В Африке число случаев COVID-19 превысило 400 тысяч
Член избирательной комиссии в защитном костюме
В Афинах более 400 избирателей проголосовали по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
03:57Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
Лента новостейМолния