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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573739259.html
В Северной Осетии явка на голосовании по поправкам превысила 76%
Более 76% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам к конституции РФ в Северной Осетии с 21 июня, сообщает избирком региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:48
голосование по поправкам в конституцию
республика северная осетия - алания
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_0:137:3397:2048_1400x0_80_0_0_94eebbba72e71ae9c833a7b41cd6689d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика северная осетия - алания, конституция рф, политика

В Северной Осетии явка на голосовании по поправкам превысила 76%

14:47 01.07.2020 (обновлено: 14:48 01.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ПЯТИГОРСК, 1 июл - РИА Новости. Более 76% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам к конституции РФ в Северной Осетии с 21 июня, сообщает избирком региона.
"Явка с 21 июня на 12.00 среды - 76,4%", - сообщили в избиркоме.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин на избирательном участке
Вчера, 11:02Голосование по поправкам в Конституцию
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика Северная Осетия - АланияКонституция РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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