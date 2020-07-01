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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573739133.html
ЦИК рассказал о голосовании жителей отдаленных областей
2020-07-01T14:46
голосование по поправкам в конституцию
сиябшах шапиев
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573731677_0:0:3232:1818_1400x0_80_0_0_6951dfada9ee2ffc49fe0051c3602a1a.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
сиябшах шапиев, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

ЦИК рассказал о голосовании жителей отдаленных областей

14:46 01.07.2020
108
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Приблизительно 205 тысяч человек, живущих в отдаленных и труднодоступных местностях, приняли участие в досрочном голосовании по поправке в конституцию, сообщил член ЦИК Сиябшах Шапиев.
"Всего в труднодоступных и отдаленных местностях участие в голосовании приняли около 205 тысяч человек... эта цифра еще уточняется", - сказал Шапиев в информцентре ЦИК.
По его словам, в основном голосующие - это те, кто работает в охотничьих хозяйствах, оленеводческих звеньях, различных артелях, вахтовики, занятые на газовом и нефтяном производстве, а также геологи и строители.
"Можно сказать о том, каким же транспортом пользуются при этом: вертолеты, лодки, катера, транспорт высокой проходимости - вездеходы, тракторы. Пользовались и гужевым транспортом, ездили на дрезинах", - добавил член ЦИК.
Брошюра с текстом Конституции РФ
Вчера, 14:37Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП выявили более 8,4 тысячи фейков о голосовании по поправкам
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюСиябшах ШапиевКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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