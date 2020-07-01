ЦИК рассказал о голосовании жителей отдаленных областей

"Всего в труднодоступных и отдаленных местностях участие в голосовании приняли около 205 тысяч человек... эта цифра еще уточняется", - сказал Шапиев в информцентре ЦИК.

По его словам, в основном голосующие - это те, кто работает в охотничьих хозяйствах, оленеводческих звеньях, различных артелях, вахтовики, занятые на газовом и нефтяном производстве, а также геологи и строители.