ЦИК рассказал о голосовании жителей отдаленных областей

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Приблизительно 205 тысяч человек, живущих в отдаленных и труднодоступных местностях, приняли участие в досрочном голосовании по поправке в конституцию, сообщил член ЦИК Сиябшах Шапиев.
"Всего в труднодоступных и отдаленных местностях участие в голосовании приняли около 205 тысяч человек... эта цифра еще уточняется", - сказал Шапиев в информцентре ЦИК.
По его словам, в основном голосующие - это те, кто работает в охотничьих хозяйствах, оленеводческих звеньях, различных артелях, вахтовики, занятые на газовом и нефтяном производстве, а также геологи и строители.
"Можно сказать о том, каким же транспортом пользуются при этом: вертолеты, лодки, катера, транспорт высокой проходимости - вездеходы, тракторы. Пользовались и гужевым транспортом, ездили на дрезинах", - добавил член ЦИК.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.