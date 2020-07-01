Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 60%

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя явка по России на голосовании по поправкам к Конституции превысила 60 процентов, сообщили в Центризбиркоме.

Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не проголосовал по Сети, могут прийти сегодня на участок по месту жительства и отдать свой голос, опустив бюллетень в урну.