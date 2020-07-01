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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573739005.html
Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 60%
Средняя явка по России на голосовании по поправкам к Конституции превысила 60 процентов, сообщили в Центризбиркоме. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:37
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
политика
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573736223_0:177:2939:1830_1400x0_80_0_0_83516fb8f423e99f40ede56600accb3e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
владимир путин, конституция рф, политика

Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 60%

14:43 01.07.2020 (обновлено: 15:37 01.07.2020)
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя явка по России на голосовании по поправкам к Конституции превысила 60 процентов, сообщили в Центризбиркоме.
Изначально общероссийское голосование назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Для безопасности россиянам разрешили приходить на участки всю неделю - с 25 июня по 1 июля. В это же время жители Москвы и Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн, электронное голосование шло по 30 июня включительно.
Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не проголосовал по Сети, могут прийти сегодня на участок по месту жительства и отдать свой голос, опустив бюллетень в урну.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Россия голосует за свое будущее
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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