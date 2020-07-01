https://ria.ru/20200701/1573739005.html
Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 60%
Средняя явка по России на голосовании по поправкам к Конституции превысила 60 процентов, сообщили в Центризбиркоме. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:43
2020-07-01T15:37
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
политика
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, конституция рф, политика