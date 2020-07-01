Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200701/1573738933.html
Иран осудил санкции США против Сирии
Иран осуждает санкции США против Сирии, Тегеран намерен продолжать поддерживать Дамаск, заявил иранский президент Хасан Роухани. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:50
россия
хасан роухани
турция
война в сирии
сирия
иран
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1400x0_80_0_0_1fc041f11e55029d0d6658637ea7b19f.jpg
https://ria.ru/20200701/1573738220.html
россия
турция
сирия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1400x0_80_0_0_1fc041f11e55029d0d6658637ea7b19f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:0:2446:1836_1400x0_80_0_0_8c9e96e2d8d1be032dae7d81684f0e4e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_241:0:2289:2048_1400x0_80_0_0_77942db6efb984fe77345e767cc26cfe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хасан роухани, турция, сирия, иран, сша, экономика

Иран осудил санкции США против Сирии

14:41 01.07.2020 (обновлено: 14:50 01.07.2020)
201
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Иран осуждает санкции США против Сирии, Тегеран намерен продолжать поддерживать Дамаск, заявил иранский президент Хасан Роухани.
Президенты России, Ирана и Турции в среду проводят видеосаммит по Сирии, очная встреча должна была пройти в Тегеране, но из-за коронавируса ее пришлось отложить.
"Этот шаг американского государства (односторонние санкции против Сирии - ред.) является нарушением международного гуманитарного права. Исламская Республика Иран осуждает любые санкции против суверенных наций и подчеркивает, что Иран будет продолжать поддерживать народ Сирии", - заявил Роухани.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:28Война в Сирии
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
1220000
Обсудить 0
Война в СирииРоссияХасан РоуханиТурцияСирияИранСШАЭкономика
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Германии осудили подготовку санкций США против "Северного потока — 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока – 2" оценил потери из-за возможных санкций США
Герхард Шредер
Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
Американские военнослужащие в Сирии
Роухани обвинил США в разграблении Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал подумать о мерах для нейтрализации боевиков в Сирии
Нефтяной станок-качалка
Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон поблагодарил Россию за продление режима беспошлинного экспорта
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что еще не все решения по Сирии удалось реализовать
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин
Bloomberg подсчитал потери российских миллиардеров за I полугодие
Президент РФ Владимир Путин
Путин готов приехать в Тегеран
Строительство газопровода Северный поток-2
Меркель отреагировала на возможные санкции по "Северному потоку — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"
Крым. Ялта. Вид на набережную
В Крыму назвали реакцию Киева на визит евродепутатов надоедливой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
03:57Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
Лента новостейМолния