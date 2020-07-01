Иран осудил санкции США против Сирии

"Этот шаг американского государства (односторонние санкции против Сирии - ред.) является нарушением международного гуманитарного права. Исламская Республика Иран осуждает любые санкции против суверенных наций и подчеркивает, что Иран будет продолжать поддерживать народ Сирии", - заявил Роухани.