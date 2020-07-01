В Бурятии явка на голосовании по поправкам составила почти 63%

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Более 60% избирателей Бурятии успели проголосовать по поправкам в конституцию к вечеру 1 июля, сообщается на сайте правительства республики.
"На 18.00 часов 1 июля по республике всего приняло участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны 62,91% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.
Голосование в общероссийский день голосования 1 июля проходит на 837 участках для голосования: 814 образованы в общем порядке, 23 - в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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