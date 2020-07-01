В Бурятии явка на голосовании по поправкам составила почти 63%

"На 18.00 часов 1 июля по республике всего приняло участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны 62,91% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.

Голосование в общероссийский день голосования 1 июля проходит на 837 участках для голосования: 814 образованы в общем порядке, 23 - в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.