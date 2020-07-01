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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573738862.html
В Бурятии явка на голосовании по поправкам составила почти 63%
Более 60% избирателей Бурятии успели проголосовать по поправкам в конституцию к вечеру 1 июля, сообщается на сайте правительства республики. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:41
голосование по поправкам в конституцию
республика бурятия
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
республика бурятия, конституция рф, владимир путин, политика

В Бурятии явка на голосовании по поправкам составила почти 63%

14:41 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Более 60% избирателей Бурятии успели проголосовать по поправкам в конституцию к вечеру 1 июля, сообщается на сайте правительства республики.
"На 18.00 часов 1 июля по республике всего приняло участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны 62,91% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.
Голосование в общероссийский день голосования 1 июля проходит на 837 участках для голосования: 814 образованы в общем порядке, 23 - в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Вчера, 02:40
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика БурятияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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