В Германии осудили подготовку санкций США против "Северного потока — 2"

"Нужно исходить из того, что этот законопроект в скором времени будет принят. Однозначная позиция правительства ФРГ заключается в том, что это жесткое нарушение суверенитета ЕС", - заявил Аннен, напомнив, что в проекте задействованы компании из таких государств ЕС, как Германия, Франция, Нидерланды, Австрия.

Действия США - "это прямое и жесткое вмешательство в политику и обеспечение энергобезопасности Европы", добавил Аннен.

"Беспрецедентным случаем в партнерских трансатлантических отношениях" между ЕС и США назвал санкции парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс. Он добавил, что речь идет о "массивном вмешательстве в энергообеспечение и энергосуверенитет" ЕС.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе

Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока — 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.