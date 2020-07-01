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В Германии осудили подготовку санкций США против "Северного потока — 2"
Представители МИД и бундестага ФРГ - статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен и парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс - жестко осудили на... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:39
россия
северный поток — 2
мид германии
евросоюз
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экономика
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россия, северный поток — 2, мид германии, евросоюз, германия, сша, экономика

В Германии осудили подготовку санкций США против "Северного потока — 2"

14:39 01.07.2020
470
© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток — 2"
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Представители МИД и бундестага ФРГ - статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен и парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс - жестко осудили на слушаниях в комитете бундестага по энергетике готовящиеся экстерриториальные санкции США против проекта газопровода "Северный поток — 2".
"Нужно исходить из того, что этот законопроект в скором времени будет принят. Однозначная позиция правительства ФРГ заключается в том, что это жесткое нарушение суверенитета ЕС", - заявил Аннен, напомнив, что в проекте задействованы компании из таких государств ЕС, как Германия, Франция, Нидерланды, Австрия.
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Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку — 2"
Действия США - "это прямое и жесткое вмешательство в политику  и обеспечение энергобезопасности Европы", добавил Аннен.
"Беспрецедентным случаем в партнерских трансатлантических отношениях" между ЕС и США назвал санкции парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс. Он добавил, что речь идет о "массивном вмешательстве в энергообеспечение и энергосуверенитет" ЕС.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
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Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока — 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.
Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
28 июня, 08:00
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
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РоссияСеверный поток — 2МИД ГерманииЕвросоюзГерманияСШАЭкономика
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