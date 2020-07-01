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В Крыму назвали реакцию Киева на визит евродепутатов надоедливой
Заявление украинской стороны о незаконности визита французских депутатов Европарламента в Крым выглядит нелепо и надоедливо, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:38
давид сассоли
европарламент
юрий гемпель
евросоюз
республика крым
украина
в мире
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1
республика крым
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
давид сассоли, европарламент, юрий гемпель, евросоюз, республика крым, украина, в мире

В Крыму назвали реакцию Киева на визит евродепутатов надоедливой

14:38 01.07.2020
1915
© Фото : Александр АндреевКрым. Ялта. Вид на набережную
Крым. Ялта. Вид на набережную
© Фото : Александр Андреев
Крым. Ялта. Вид на набережную. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Заявление украинской стороны о незаконности визита французских депутатов Европарламента в Крым выглядит нелепо и надоедливо, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента. Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился к главе Европарламента Давиду Сассоли и главе комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макалистеру с призывом осудить визит французских евродепутатов в Крым, который украинская сторона считает незаконным.
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"Все эти заявления наших украинских коллег выглядят нелепо и настолько уже надоели, что ни крымчане, ни наши гости на них попросту не обращают внимания", - сказал Гемпель.
По его словам, Крым является частью Российской Федерации, поэтому не украинским властям определять, кому приезжать на полуостров, а кому нет. "В очередной раз призываем власти Украины не вмешиваться во внутренние дела другого государства", - подчеркнул Гемпель.
8340101
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Давид СассолиЕвропарламентЮрий ГемпельЕвросоюзРеспублика КрымУкраинаВ мире
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