В ОП выявили более 8,4 тысячи фейков о голосовании по поправкам

МОСКВА, 1 июля - РИА Новости. В Общественной палате зафиксировали более 8,4 тысячи недостоверных сообщений о голосовании по Конституции РФ, сообщила член ОП, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на брифинге в среду.

"Отмечается 8 тысяч 407 недостоверных сообщений о голосовании", - сказала Мизулина.

По ее словам, с 25 июня зафиксирован существенный рост фейков. По мнению члена ОП, действует "несколько разрозненных групп", которые активно продвигают фейки в соцсетях.

В качестве примера были представлены видеосообщения, на которых изображены урны для голосования ненадлежащего образца, якобы "бюллетени" на свалке - некие бумаги без печатей и с неясными записями, "заседание" ТИК под балконами жилых домов.