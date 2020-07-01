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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573738629.html
В ОП выявили более 8,4 тысячи фейков о голосовании по поправкам
В Общественной палате зафиксировали более 8,4 тысячи недостоверных сообщений о голосовании по Конституции РФ, сообщила член ОП, глава Лиги безопасного интернета РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:37
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общественная палата рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573499646_0:102:3148:1873_1400x0_80_0_0_14df6c8e1c19b173a83020fa4e585520.jpg
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РИА Новости
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60
конституция рф, общественная палата рф, владимир путин, политика

В ОП выявили более 8,4 тысячи фейков о голосовании по поправкам

14:37 01.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрошюра с текстом Конституции РФ
Брошюра с текстом Конституции РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Брошюра с текстом Конституции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июля - РИА Новости. В Общественной палате зафиксировали более 8,4 тысячи недостоверных сообщений о голосовании по Конституции РФ, сообщила член ОП, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на брифинге в среду.
"Отмечается 8 тысяч 407 недостоверных сообщений о голосовании", - сказала Мизулина.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
По ее словам, с 25 июня зафиксирован существенный рост фейков. По мнению члена ОП, действует "несколько разрозненных групп", которые активно продвигают фейки в соцсетях.
В качестве примера были представлены видеосообщения, на которых изображены урны для голосования ненадлежащего образца, якобы "бюллетени" на свалке - некие бумаги без печатей и с неясными записями, "заседание" ТИК под балконами жилых домов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОбщественная палата РФВладимир ПутинПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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