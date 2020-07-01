Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

"При этом мы констатируем, что "Газпромом" не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве - по сути, методику создания единого рынка", - отметил он.