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Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:36
россия
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белтрансгаз
владимир семашко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белтрансгаз, владимир семашко, белоруссия, в мире

Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

14:36 01.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
Заместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
"Сегодня, я скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой (на импортируемый природный газ – ред.), которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения… Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили (выравнивание цен на газ – ред.) в 2017 году, будет выполнена", - цитирует в среду Семашко Sputnik Беларусь. Он пояснил, что белорусская сторона недовольна неисполнением Россией достигнутых ранее газовых договоренностей, в том числе касающихся ценообразования.
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Посол напомнил, что "в ноябре 2011 года были подписаны пакетные межправительственные соглашения, которые вместе с продажей оставшихся 50% акций "Белтрансгаза" (теперь это газотранспортное предприятие – 100%-ная "дочка" Газпрома – ред.) одновременно решали вопросы ценообразования и транзита газа". "Они подписывались с целью, что мы придем если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ", - подчеркнул он, отметив, что сейчас на границе Белоруссии и России цена на газ в два раза выше той, что в Смоленской области.
"При этом мы констатируем, что "Газпромом" не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве - по сути, методику создания единого рынка", - отметил он.
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"И не позднее 1 июля прошедшего уже 2019 года мы должны были не просто разработать, а пройти внутригосударственные согласования и подписать соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года и далее - бессрочное соглашение", - подчеркнул дипломат, добавив, что белорусская сторона многократно предлагала разные методики, но, "к сожалению, это соглашение не состоялось".
Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на газ из РФ, переговоры минэнерго республики проводит с "Газпромом" и Минэнерго РФ. В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который на тот момент оценивался в 165,6 миллиона долларов. В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учётом калорийности.
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РоссияГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелтрансгазВладимир СемашкоБелоруссияВ мире
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