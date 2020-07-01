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В Красногорске загорелся ангар с мусором и покрышками
Ангар с покрышками и мусором горит в подмосковном Красногорске на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:34
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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красногорск, московская область (подмосковье), происшествия

В Красногорске загорелся ангар с мусором и покрышками

14:35 01.07.2020 (обновлено: 15:34 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ангар с покрышками и мусором горит в подмосковном Красногорске на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.
Сигнал о пожаре по адресу: городской округ Красногорск, деревня Гольево, улица Центральная, дом 1 поступил в 13.51.
"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение ангара с покрышками и мусором по всей площади (70 на 30 метров)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место пожара выдвинулась лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, пострадавших нет, идет наращивание средств и сил.
Подробности уточняются.
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КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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