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В Красногорске загорелся ангар с мусором и покрышками
Ангар с покрышками и мусором горит в подмосковном Красногорске на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:35
2020-07-01T15:34
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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красногорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, московская область (подмосковье), происшествия