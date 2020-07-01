В Калининградской области явка на голосовании составила более 45%

КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Более 45% избирателей в Калининградской области приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию к полудню (13.00 мск), сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.
"По состоянию на 12 часов, активность участников голосования в Калининградской области составила 45,5% - 372 тысячи человек", - сказала Винярская.
Явка избирателей на 10.00 (11.00 мск) составила почти 43% - 350 тысяч жителей области. За шесть предварительных дней голосования явка была 41,5% - 338 тысяч человек.
Сообщалось, что в регионе открылись все 546 постоянных избирательных участков, еще восемь временных. Закончилось голосование на судах, которые находятся в плавании - был образован 31 судовой избирательный участок, на которых проголосовали около 1,7 тысячи участников.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.