В Калининградской области явка на голосовании составила более 45%

"По состоянию на 12 часов, активность участников голосования в Калининградской области составила 45,5% - 372 тысячи человек", - сказала Винярская.

Явка избирателей на 10.00 (11.00 мск) составила почти 43% - 350 тысяч жителей области. За шесть предварительных дней голосования явка была 41,5% - 338 тысяч человек.

Сообщалось, что в регионе открылись все 546 постоянных избирательных участков, еще восемь временных. Закончилось голосование на судах, которые находятся в плавании - был образован 31 судовой избирательный участок, на которых проголосовали около 1,7 тысячи участников.